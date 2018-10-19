استلام 5 جرارات زراعية كمنحة من وزارة البيئة للوادي الجديد



وأكد المهندس ياسر حسن مسئول جهاز شئون البيئة بمركز الداخلة, أنه تم توزيع الجرارات علي عدد من الجمعيات الأهلية كمشروعات لتدوير مخلفات النخيل حيث تم توزيع الجرارات علي الجمعية الشرعية بالداخلة جمعية سنابل الخير, جمعية التنمية بالراشدة, جمعية التنمية بالجديدة, وجمعية التنمية بالقصر.



وأوضح أن كل جمعية من الجمعيات الخمس استلمت جرارا زراعيا وعدد 2 مفرمة نخيل وذلك للبدء في مشروعات تدوير مخلفات النخيل للوقاية من الحرائق.



جاء ذلك بناءً علي توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم وذلك للتخلص من مخلفات النخيل والحد من الحرائق.



استلمت محافظة الوادي الجديد 5 جرارات زراعية كمنحة مقدمة من وزارة البيئة وذلك لاستخدامها في إعادة تدوير مخلفات النخيل.