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محافظات

استلام 5 جرارات زراعية كمنحة من وزارة البيئة للوادي الجديد

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
ستلام 5 جرارات زراعية
ستلام 5 جرارات زراعية كمنحه من وزارة البيئه للوادي الجديد
منصور ابو العلمين
استلمت محافظة الوادي الجديد 5 جرارات زراعية كمنحة مقدمة من وزارة البيئة وذلك لاستخدامها في إعادة تدوير مخلفات النخيل.

وأكد المهندس ياسر حسن مسئول جهاز شئون البيئة بمركز الداخلة, أنه تم توزيع الجرارات علي عدد من الجمعيات الأهلية كمشروعات لتدوير مخلفات النخيل حيث تم توزيع الجرارات علي الجمعية الشرعية بالداخلة جمعية سنابل الخير, جمعية التنمية بالراشدة, جمعية التنمية بالجديدة, وجمعية التنمية بالقصر.

وأوضح أن كل جمعية من الجمعيات الخمس استلمت جرارا زراعيا  وعدد 2 مفرمة نخيل وذلك للبدء في مشروعات تدوير مخلفات النخيل للوقاية من الحرائق.

جاء ذلك بناءً علي توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم وذلك للتخلص من مخلفات النخيل والحد من الحرائق.
استلام 5 جرارات زراعية كمنحة من وزارة البيئة للوادي الجديد
استلام 5 جرارات زراعية كمنحة من وزارة البيئة للوادي الجديد
استلام 5 جرارات زراعية كمنحة من وزارة البيئة للوادي الجديد
استلام 5 جرارات زراعية كمنحة من وزارة البيئة للوادي الجديد
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