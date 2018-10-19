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أخبار البلد

المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم نجوم الدراما الرمضانية لعام ٢٠١٨.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:14 ص
صدى البلد
اماني نوار
كرمت لجنة الدراما بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في حفل تكريم الأعمال الدرامية لعام ٢٠١٨ مسلسل بالحجم العائلي بطولة يحيي الفخراني وأحمد مجدي وإخراج هالة خليل وذلك لما يحمله من مبادئ تعزز حقوق الإنسان في المجتمع.

كما كرمت اللجنة أيضا والتي تترأسها المخرجة إنعام محمد علي وجمال فهمي والناقد كرم النجار أسرة مسلسل أيوب بطولة ايتن عامر ومصطفى شعبان وأشرف زكي ودياب وإخراج أحمد صالح وذلك لما قدمه المسلسل لصراع الخير والشر علاوة على الصياغة الجيدة لقصة المسلسل.

أما المسلسل الثالث بإجماع لجنة التحكيم هو مسلسل أمر واقع لأنه من الأعمال الفنية القليلة التي رصدت حروب الجيل الرابع والشائعات والمسلسل بطولة أحمد فهمي ودينا فؤاد وإخراج محمد أسامة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم القومي لحقوق الإنسان لتقديم جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام ٢٠١٨ بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية بحضور رئيس المجلس محمد فايق وأعضاء المجلس الدكتور صلاح سلام والدكتور حافظ ابوسعدة وجورج اسحاق.
المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم نجوم الدراما الرمضانية لعام ٢٠١٨.. صور
المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم نجوم الدراما الرمضانية لعام ٢٠١٨.. صور
المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم نجوم الدراما الرمضانية لعام ٢٠١٨.. صور
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