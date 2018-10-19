خالد نوفل: قانون التعاقدات الحكومية الجديد أداة لمكافحة الفساد

قال خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الفني والإداري، إن قانون التعاقدات الحكومية الجديد يعد أداة لمكافحة الفساد ويضبط الإنفاق العام للدولة، إذ يراقب كافة التعاقدات التي تقوم بها الجهات الحكومية مما يحقق الكفاءة الاقتصادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية، مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وبما يحقق مردودًا إيجابيًا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام.



وأوضح "نوفل"، أن هناك تنسيقا مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي لإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد، والتعرف علي التجارب الدولية التي تتشابه ظروفها مع مصر فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية.



وأشار إلي أن القانون الجديد يتوافق بصورة كبيرة مع منظومة المكينة الحكومية و التوقيع الإلكتروني وتحديدا آلية GFMIS التي تقوم بها الوزارة وتعممها على كافة الجهات الخاضعة للموازنة العامة بما يساهم في النهاية على تفعيل مبادرة الشمول المالي التي يرعاها البنك المركزي المصري وهو ما يعزز فكرة الترابط الحكومي.