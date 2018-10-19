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اقتصاد

قطع خدمة مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة والقليوبية 12 ساعة.. اليوم

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:58 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع خدمة المياه عن مناطق "الوحدة العربية، وعزبة رستم شرق، وابراهيم بك، والتعاون الشرقية، وعزبة عثمان، وبيجام، وأرض الجنينة، ومحمد كامل، ومنطقة منطى، وأم بيومى، ومنشية عبدالمنعم رياض، وابن الحكم، والتعاون والسعادة، ومنطقة بدر، المنشية الجديدة، أرض الحافى، وحوض القنطرة، وحوض العمدة، وبعض المناطق فى نطاق حى شرق وغرب شبرا الخيمة"، وذلك من الرابعة عصر اليوم الجمعة وحتى الرابعة صباح يوم غد السبت.

وأكدت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بعمل ربط لخط المياه الـــ600 مللى على مصدر آخر بقطر 1500 مللى بشارع أحمد عرابي، لزيادة كمية المياه والوفاء باحتياجات كافة المناطق التابعة لشركتى مياه الشرب بالقاهرة والقليوبية.

وطالبت الشركة من المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، على أن تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه بالمناطق المتأثرة ولطلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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