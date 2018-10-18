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توك شو

شاهد.. أول زوجين يعملان بالنقاشة.. فرشنا بيتنا بسرير واحد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت هبة حسن، إنها تعمل بالنقاشة مع زوجها، وتقوم بجميع أعمال التشطيب الخاصة بالمنازل التي ينتقلان إليها باستمرار كل فترة للسكن.

وأوضح زوج هبة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج بر الأمان المذاع علي فضائية صدي البلد، أن زوجته أرادت التطوع وتعلم مهنة النقاشة الخاصة بها، ولم يمانع في البداية ظنا أنها تريد التجربة فقط، ولكنه اندهش من سرعة تعلمها المهنة وابداعها الخاص بذلك.

وأشار زوجها، إلي أنهما قد عانيا في مقتبل حياتهما الأسرية بسبب قلة المادة والعمل، وقد ساعده أحد أقاربه وأعطي له سريرا، الذي لم يكن يملك غيره من أثاث المنزل.
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