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محافظات

واحة سيوة تستعد لعيد السياحة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:59 ص
واحة سيوة تستعد لعيد
واحة سيوة تستعد لعيد السياحة
ايمن محمود
أنهت واحة سيوة استعدادتها لعيد السياحة أو ما يسمى بعيد التصالح أو الحصاد والذى يستمر ثلاثة أيام فى الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجارى.

ويحرص أهالى سيوة على هذا الطقس السنوى الذى يعد بمثابة مؤتمر عام للسلام بين أهل الواحة يعقد فى الليالى القمرية من شهر أكتوبر كل عام، عقب موسم حصاد البلح والزيتون لذلك يطلق عليه أيضا عيد الحصاد.

فمع بداية الأيام الثلاثة للاحتفال يترك جميع رجال سيوة منازلهم ويصعدوا إلى جبل الدكرور، والإقامة فى البيوت القديمة أو داخل الخيام طوال الاحتفال، ويندمج الكل مع الكل لا فرق بين غنى وفقير ولا قوى وضعيف وتصفى الخلافات ويتصالح المتخاصمون حتى لا يكون هناك ضغينة أو خلاف مهما عظم أو صغر بين أهل الواحة.

كما يحرص العديد من الأجانب والمصريين للمشاركة فى الاحتفالية التى تستمر لمدة ثلاثة أيام.
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