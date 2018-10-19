برلمانى يشكو من تكرار انقطاع المياه وأزمة الصرف الصحى بشبرا الخيمة

تقدم النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب، عن شبرا الخيمة، بطلب إحاطة بشأن تردي الخدمات بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بانقطاع المياه، وأزمة الصرف الصحي.



وناشد "عطية" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" المسئولين بسرعة إيجاد حلول لهذه المشكلة، لاسيما وأنها تمثل ركيزة أساسية لحياة المواطنين.



وأوضح عضو البرلمان، أنه تقدم بالعديد من الشكاوي خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه لم يجد استجابة إلى الآن.

