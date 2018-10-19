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اقتصاد

بلحاج: مصر تتصدر المركز الأول بمجال الاستثمار في البنية الأساسية بأفريقيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:57 ص
صدى البلد
علياء فوزي
أكد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حرص البنك الدولي على دعم مصر فى مجال البنية الأساسية، خاصة بعد قصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال.

وأشار نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى حصول مصر على أفضل دولة فى أفريقيا فى مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك "راند ميرشانت" عن أن البنية الأساسية هي التي جعلت مصر في المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين، معتبرا أن ما تقوم به مصر في هذا المجال غير مسبوق.

جاء ذلك خلال توقيع مصر مع البنك الدولى، اتفاقا لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف"، بقيمة 300 مليون دولار، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الإندونيسية.
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