وكيل صحة الشرقية يفاجئ مستشفيي ديرب نجم وههيا.. صور

فاجأ الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أمس الخميس، مستشفي ديرب نجم المركزى ومستشفي ههيا المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل.



ومر وكيل الوزارة، على أقسام المستشفي المختلفة والتأكد من وجود رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات وخاصة أدوية الطوارئ، وتم الاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي وخاصة مرضي الغسيل الكلوي بمستشفي ههيا، وانتظام تقديم خدمة الغسيل الكلوي لمرضي ديرب نجم بالوحدات الأخري.



ولاحظ وكيل الوزارة، أثناء زيارته لمستشفي ههيا وجود بعض السلبيات من أعمال الكهرباء والسباكة، وتم إصلاح بعضها على رأس العمل، وشدد علي استكمال باقى الإصلاحات خلال 48 ساعة، وعقد وكيل الوزارة إجتماعًا مع مدير المستشفي ورؤساء الأقسام لمناقشة بعض السلبيات والاستعدادت لإفتتاح بنك الدم بالمستشفي.