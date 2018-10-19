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حوادث

إحباط محاولة تهريب أدوية سرطان وإجهاض بمطار برج العرب.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:12 ص
الأدوية المضبوطة
الأدوية المضبوطة
أحمد عبد العزيز
أحبطت جمارك مطار برج العرب، أمس الخميس، محاولتي راكبين بالاشتراك مع عامل بكافيتريا المطار تهريب أدوية بشرية خاصة بعلاج السرطان والإجهاض من دولتي تركيا واليونان، وذلك بالمخالفة لقوانين مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد.

اشتبه رجال الجمارك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة الخطوط السعودية رقم 411 القادمة من جدة في المدعو"ح.ج.ح" عامل بكافيتريا المطار يرتدي "جاكيت" أسود منتفخ بعدما حاول الخروج مسرعا من صالة الوصول باتجاه الصالة المفتوحة.

وبسؤال العامل عن سبب انتفاخ "الجاكيت" الذي يرتديه أفاد بوجود لفات وأشياء تخص الراكب "أ.ح.أ" القادم على الطائرة من المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه تسلم من الراكب اللفات في حمام المطار.

وتبين لرجال الجمارك من فحص جواز سفر الراكب المذكور أنه راكب قادم ترانزيت من تركيا جدة القاهرة.

قرر مصطفى العربي مدير الجمرك تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب ذاتيا كشفت عن وجود 526 علبة أدوية بشرية خاصة بالسرطان داخل جيوب الجاكيت مصنوعة خصيصا للإخفاء.

وبتفتيش الراكب ذاتيا لم يتم العثور على شيء، فيما عثر داخل أمتعته على 6 عبوات من نفس نوع الأدوية المضبوطة والتي يبلغ عنها تعويضات تقدر بـ 474 ألف جنيه.

وفي سياق متصل، اشتبه رجال الجمارك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط طيران "إيجبت" القادمة من أثينا باليونان في الراكب"أ.س.أ" لتردده وارتباكه.

وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 220 عبوة أدوية بشرية منها "سيتوتك" الخاص بعمليات الإجهاض، تبلغ قيمة التعويضات المستحقة عنها 95 ألف جنيه.

أمر عبد الناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقمي 56 و57 لسنة 2018.
إحباط محاولة تهريب أدوية سرطان وإجهاض بمطار برج العرب.. صور
إحباط محاولة تهريب أدوية سرطان وإجهاض بمطار برج العرب.. صور
إحباط محاولة تهريب أدوية سرطان وإجهاض بمطار برج العرب.. صور
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