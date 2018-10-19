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محافظات

الإسكندرية تعلن ضعف وانقطاع المياه بعدة مناطق

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:17 ص
الإسكندرية تعلن ضعف
الإسكندرية تعلن ضعف وإنقطاع المياه بعدة مناطق حتى صباح الغد
أحمد عبد العزيز
أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بأنه سيتم ضعف وانقطاع المياه في المناطق بشرق ووسط المحافظة من سيدي جابر وحتي الأنفوشي وكرموز، ابتداءا من الساعة ١١ مساء أمس الخميس وحتي الساعة ٤ فجر اليوم الجمعة، وذلك نظرا لأعمال الإحلال والتجديد ببوابات ترعة مياه الشرب.

وكلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية شركة مياه الشرب بالإسكندرية بعمل أكثر من مصدر مياه بديل تحسبا لأي ظروف طارئة، لتغذية المناطق المتأثرة بأعمال الإصلاح وتجهيز سيارات مياه صالحة للشرب للمشاركة في تغذية تلك المناطق.

وسوف تقوم الشركة بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى تلك الأماكن، وعند الحاجة يرجى الإتصال على الخط الساخن لشركة المياه علي رقم ١٢٥ من أى تليفون أرضى، أو رقم ٠٣٥٨١٥٧٠٠ من أى محمول.
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