600 مليون قدم زيادة بالإنتاج اليومي لمصر من الغاز الطبيعي

تتوسع مصر حاليًا في التنقيب عن البترول والغاز، بعدما ساهمت الاكتشافات الأخيرة في زيادة الإنتاج وهو ما توقفت مصر معه عن استيراد الغاز المسال نهاية الشهر الماضي، في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018.



وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي. وينمو الإنتاج المصري باضطراد منذ بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر الماضي.



وتعمل مصر على التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.