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حوادث

مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية البكرية في بني سويف

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:17 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
محمد عبد الحليم
لقى تلميذ، مصرعه، صعقًا بالكهرباء داخل منزله بقرية البكرية التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من مأمور شرطة الفشن يفيد بمصرع طالب بعد أن صعقته الكهرباء داخل منزله.

على الفور انتقل ضباط مباحث شرطة ببا إلى محل الواقعة وتبين أن المتوفى يدعى "محمد. ع. م"، 9 سنوات، طالب بالصف الثالث الابتدائي ومقيم قرية البكرية، ولقى مصرعه نتيجة صعق كهربائي بالمنزل.

وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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