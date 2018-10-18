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إعلامية تجري لقاءات حصرية مع مسئولي صفقة القطارات الروسية لمصر..صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:49 م
الإعلامية جيهان فوزي
الإعلامية جيهان فوزي بروسيا
عبد الخالق صلاح
أكدت الإعلامية جيهان فوزي، مقدمة برنامج « علشان بكره»؛ على التلفزيون المصري أنها سافرت إلى روسيا وذلك لمتابعة أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد المصرية مع التحالف الروسي المجري؛ حيث زارت المصانع في ثلاث مدن «بريانسك و تيفر و موسكو».

وأوضحت «فوزي»؛ لصدى البلد، أنها قامت بتسجيل لقاءات خاصة مع الأجانب الذين يعقدون اتفاقات مع مصر لتوريد قطارات؛ منوهة إلى أنها تحدث أيضا معهم عن المشروعات القومية التي تجري في مصر منها مشروع الضبعة.

وأكدت «فوزي» أنها أجرت حوارات خاصة مع كل من رئيس مصنع الجرارات فى مدينة بريانسك «الكسندر فاسيلينكو» ورئيس مصنع عربات الركاب «اندري سلوفيني» ونائب رئيس شركة تراسماش هولدينج ورئيس الشركة بالإضافة إلى نائب أول وزير التجارة والصناعة فى روسيا الإتحادية.

تذاع الحلقة الجمعة القادمة فى تمام الساعة 8 على شاشة الفضائية المصرية بالتليفزيون المصري ومن إخراج جلال فهمى.
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