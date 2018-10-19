على أرض السلام.. مصر تحتضن 5000 شاب من كافة أنحاء العالم.. ونواب: خير وسيلة للتواصل معهم.. ودليل لعودة مكانتنا العالمية.. ومطالب بفقرة افتتاحية لعرض إنجازات المؤتمرات السابقة

أبو حامد يطالب بعرض نتائج مؤتمرات الشباب بداية كل منتدى

برلمانية: مؤتمر شباب العالم مرآة حقيقة عن صورة مصر

نائب: بدأنا بناء الدولة الحديثة منذ 4 سنوات..ومكانة مصر العالمية عادت









تحتضن مدينة شرم الشيخ فعاليات منتدى شباب العالم، للعام الثاني، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر، يحضر فيه 5000 شاب، من مختلف أنحاء العالم.





من جانبهم، أكد أعضاء البرلمان، على الأهمية المنتدى على مستوى الناحية السياسية والحضارية، إضافة إلى العائد الاقتصادي الذى ستنجنيه مصر من وراء، عن طريق تنشيط السياحة، إضافة إلى التبادل الثقافى بين شباب العالم، والتأكيد على دورهم فى جميع القضايا التى تخص بلدهم.





بداية، طالب النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن تكون هناك فقرة افتتاحية، فى كل مؤتمر شباب، لعرض ما تم اتفق عليه وتم إنجازه خلال المؤتمر السابق له، وأسباب تعثر غيرها، حتى يكون للمؤتمر صدى واقعي، وليس مجرد كلام.





وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن منتديشباب العالم، المقرر عقده الشهر القادم، له امطباع دولي مؤثر من كافة النواحي، سواء السياسية أو الاقتصادية، فضلًا عن انفتاح الشباب على العالم، وتكوين دراية كافية لديه بالقضايا العالمية.





وأكد عضو البرلمان، على أن مؤتمر الشباب، أكثر الآليات نجاحًا للتواصل معهم، ويبرز مدى حاجة الدولة لهم، باعتبارهم شريكًا أساسيًا فى جميع القضايا التى تهم الدولة.





من جانبها، طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بأن تكون الكلمة للشباب فى مؤتمر الشباب القادم، يحددوا فيه الموضوعات التى تتم مناقشتها خلال المؤتمر، بالتنسيق مع الدولة، قائلةً: "هم أدرى بشئون دنياهم".





وأضافت "حسونة" لـ "صدى البلد" بأن مؤتمرات الشباب تعتبر أسرع طريقة لتوصيل صورة مصر الحقيقية إلى الخارج، التى تحمل الأمن والاستقرار، إضافة إلى الانفتاح على ثقاقات أخرى، من جميع دول العالم، وشخصيات لها تأثير فى نقل صورة جيدة عن مصر.





وأوضحت عضو البرلمان، أن هناك عوائد كبيرة تعود على مصر، من وراء مؤتمرات الشباب، فهى أداة يمكن من خلالها تنشيط السياحة، وتوسيع مجال الاستثمار.





أكد النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، على أنه من أربع سنوات فقط بدأنا فى بناء الدولة الحديثة، وسرعان ما استطعنا _فى مدة وجيزة_ إنجاز الكثير من الملفات، التى أعادت لمصر مكانتها من جديد، لاسيما المكانة العالمية.





وأضاف "السيد" لـ "صدى البلد" بأن وجود شباب العالم بالمنتدي الذى تنظمه مصر، بشرم الشيخ، أكبر دليل على المكانة العالمية التى تحتلها مصر.





وأوضح عضو البرلمان، أن منتدي شباب العالم، يعتبر سياحة فكرية وحضارية، من خلاله يتعارف الشباب على الحضارة العريقة التى نشأت عليها مصر، وتبادل ثقافي مهم للغاية.



