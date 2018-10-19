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اقتصاد

انخفاض إجمالي قيم تداولات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:58 ص
صدى البلد
محمد صبيح
انخفض إجمالي قيم التداولات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليبلغ نحو 3ر4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 939 مليون ورقة منفذة على 108 آلاف عملية.

جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6ر5 مليار جنيه وكمية تداول 027ر1 مليار ورقة منفذة على 99 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

فيما يتعلق بورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 6ر4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3ر4 مليون ورقة منفذة على 716 عملية خلال الأسبوع.
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