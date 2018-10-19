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توفيق عكاشة يكشف أسوأ قرار تم اتخاذه فى عهد مبارك.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:06 ص
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
البهى عمرو
كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن أسوأ قرار تم اتخاذه فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وقال إن مبارك قام بإنشاء أفران فى القرى لتبيع العيش للمواطنين، معلقا «الناس فى القرى خلاص مش بتخبز عيش بتشترى من الطابونة».

وأضاف خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن القرى المصرية تحولت من قرية منتجة إلى قرى مستهلكة بسبب هذا القرار.

وأشار إلى أن مصر أصبحت دولة مستهلكة للعيش.

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