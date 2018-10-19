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عبدالدايم: الزراعة توضح مزايا كارت الفلاح وتسد عجز مهندسى الإرشاد بالبرامج

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:49 ص
صدى البلد
أسامة علي
أوضح الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن "كارت الفلاح" به كافة الخدمات من أسمدة ومواد بترولية للمعدات الزراعية التى تساعد الفلاح على عمليات الإنتاج.

وقال "عبد الدايم"، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى" أن كارت الفلاح يساعد على تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن قطاع الزراع من زراع وأراض زراعية، مؤكدا أن الكارت يساهم فى وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد "عبد الدايم" أن وزارة الزراعة تزيد من عدد البرامج الاسترشادية في بعض القنوات، لسد عجز مهندسى الإرشاد الزراعى.
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