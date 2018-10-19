اليوم.. الشرقية تستقبل وزير المالية والمدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة

تستقبل محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، الدكتور "محمد معيط" وزير المالية و"نيفين جامع" المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وذلك للمشاركة في منتدي "ابني مشروعك".



يأتى ذلك بحضور الدكتور"ممدوح غراب" محافظ الشرقية والدكتور "خالد عبدالباري" رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور "وجيه أباظة" عضو مجلس النواب وذلك بقصر ثقافة منيا القمح.



الجدير بالذكر أن هذا المنتدى يتم تنظيمه في إطار توعية وحث الشباب بأهمية القروض التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.