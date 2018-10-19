نائب: لا تعارض بين إصدار قانون المخلفات وإنشاء شركة قابضة

أكد النائب خالد هلالي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، أنه لا تعارض بين إصدار قانون لمخلفات القمامة، وإنشاء شركة قابضة.



وأضاف "هلالي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن القضية الأهم تكمن فى القضاء على أزمة القمامة، بأى وسيلة كانت، سواء من خلال إنشاء شركة قابضة، أو عن طريق إصدار قانون للمخلفات.



كانت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز المخلفات التابع لوزارة البيئة، قد صرحت بأن جهاز المخلفات يدعم حاليًا المحافظات فنيًا وبمعدات لتجميع المخلفات، تمهيدًا لإقرار قانون المخلفات بمجلس النواب خلال الفترة الجارية، لحل مشكلة القمامة فى مصر.

