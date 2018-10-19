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مرأة

عرض أزياء إنساني للتوعية من سرطان الثدي بالموضة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:28 ص
صدى البلد
ريهام قدري
اجتمع مصممو أزياء من لبنان، العالم العربي والعالم أجمع تحت عنوان إنساني عريض هو "مكافحة سرطان الثدي، وذلك على مدار ثلاثة أيام، تم تنظيم عروض أزياء عديدة يعود ريعها التصاميم المعروضة لمنظمة سرطان الثدي.

كما حضر الحفل عدة نجوم لدعم هذه القضية الإنسانية من بينهم ملكة جمال لبنان السابقة ومؤسسة موقع Designer 24، نادين ويلسون نجيم، الإعلامية هيلدا خليفة، فضلًا عن كرينا ورومي الشيباني.
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