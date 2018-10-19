وزير خارجية تشاد: حريصون على تعزيز التنسيق مع مصر في محاربة الإرهاب

التقي المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية خلال الزيارة التي يقوم بها لتشاد بصفته مبعوثاَ خاصًا لرئيس الجمهورية إلي العاصمة التشادية أندجامينا، مع شريف محمد زين وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والتشاديين بالخارج.



واستهل الوزير التشادي اللقاء بالثناء علي العلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين، مؤكدًا أهمية العمل علي تعميق هذه العلاقات، حيث تم تسليط الضوء علي ضرورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في القريب العاجل لدفع العلاقات إلي آفاق أرحب.



وبحث المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مع الوزير التشادى الأوضاع الخطرة بمنطقة الساحل الأفريقي بشكل عام، وأثر عدم الاستقرار في ليبيا علي المنطقة ككل، وضرورة العمل الجماعي لدحض مثل هذا الخطر، لاسيما في ظل عودة الكثير من المقاتلين الأجانب من سوريا والعراق إلي ليبيا، ومنها إلي أفريقيا.



واستعرض شريف محمد زين وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والتشاديين بالخارج، خلال اللقاء، التهديدات المحيطة ببلاده من كافة الحدود، والجهود المبذولة سواء الفردية أو الجماعية في هذا الصدد لدحض ظاهرة الإرهاب، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر نظرًا لخبراتها الواسعة في مجال محاربة الإرهاب.



من جهة أخري، هنأ المهندس شريف إسماعيل، الوزير التشادي علي قرب اكتمال مبني وزارة الخارجية التشادية الجديد، معربًا عن ثقته في دعم الحكومة التشادية لشركة المقاولون العرب.



الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يلتقي المهندس شريف إسماعيل إدريس دبي إتنو لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل مغادرته للعاصمة التشادية أندجامينا.