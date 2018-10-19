الزراعة تكشف أهم المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج.. فيديو

أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الكثير من المحاصيل الزراعية مثل الموالح والبطاطس والفراولة وكافة محاصيل الخضار عليها إقبال كبير من الخارج.



وأضاف "عبد الدايم"، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى" أن مصر تصدر محاصيلها إلى دول الاتحاد الأوروبى وروسيا ودول الخليج العربى، لافتا إلى أن المحاصيل الزراعية المصرية بدأت مؤخرا اقتحام الأسواق الإفريقية.



وأكد "عبد الدايم" أن مصر مكتفية ذاتيا من محاصيل الخضراوات والفاكهة بل ولديها فائض يتم تصديره، وتسعى لتقليل استيراد بعض المحاصيل مثل القمح بزيادة المساحات المنزرعة واستنباط أنواع جديدة عالية الإنتاجية منه.

