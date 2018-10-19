ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

يسرا وفنانون آخرون يشاركون فى حفل عشاء بمعبد فيله بأسوان.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:16 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شارك عدد من الفنانين والفنانات من بينهم الفنانة يسرا وشخصيات أخرى بارزة فى حفل العشاء الذى تم تنظيمه بمعبد فيلة بمدينة أسوان مساء الخميس ضمن مراسم لأحد رجال الأعمال من الشخصيات المصرية.

وكان الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة قد أشار فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأنه تم فرض العديد من الضوابط واللوائح على الشركة السياحية المنظمة للحفل وصاحبها ومندوبها للإلتزام بالمكان المخصص لإقامة حفل العشاء وهو حفل بسيط جدًا، وقد تم توزيع 10 من مفتشى الآثار داخل معبد فيلة لتحقيق المتابعة الكاملة حيث لوحظ منهم التزام شديد من قبل المشاركين فى حفل العشاء بالمكان المخصص لهم وهو الجزء الخاص بمدرجات الصوت والضوء.

وأضاف بأنه يوجد 6 من مفتشى الآثار من بينهم مدير عام آثار أسوان متواجدين على مرسى المعبد، حيث تم إجراء التفتيش الذاتى للمشاركين فى حفل العشاء حيث أنهم لم يصطحبوا معهم سوى زجاجة مياه ومشروبات مياه غازية، وذلك للاطمئنان على عدم وجود أى تجاوزات وهذا تحقق فعليًا بعد التجاوز من المشاركين فى حفل العشاء، حيث ما أدى إلى التزامهم بالتشديدات والضوابط واللوائح المنظمة هو التنسيق المسبق مع مسئولى الشركة قبل يومين.

وأوضح عبد المنعم السعيد بأن معبد فيلة يختلف عن غيره من المعابد الأثرية، حيث يوجد بالمعبد مكان مخصص لإقامة مثل هذه المناسبات بعيدًا عن الآثار، وهو الجزء الخاص بمدرجات الصوت والضوء، لافتًا إلى أن المعبد يعد منقولًا من جزيرة فيلة موقعه الأثرى الأصلى، إلى موقعه الحالى بجزيرة أجيليكا أعقاب بناء السد العالى، وأن الجزيرة الحالية تنقسم إلى نصفين النصف الأول خاص بالآثار والثانى يوجد فيه كافيتريا ومدرجات الصوت والضوء وغير ذلك.

وأضاف أن هناك مجموعة من الضوابط التى تفرضها الآثار على مثل هذه المناسبات، ويقوم صاحب الشركة السياحية المنوطة بتنظيم حفلات العشاء بالتوقيع على هذه البنود والاشتراطات فى محضر رسمى بشرطة السياحة والآثار يوقع عليه صاحب الشركة السياحية ومديرها وصاحب الحفل حيث أن هذه الضوابط تشمل عدم تسليط الأضواء على الآثار، وعدم لمس الآثار وعدم وضع أى شيء عليها، وعدم دخول مشروبات كحولية، وعدم إدخال مراسيم أخرى من راقصات وغير ذلك.

وتابع مدير الآثار بأن هذه الحفلات تعد نوعًا من الدعاية السياحية لمصر والكثير يتمنى أن ينال شرف العشاء بهذا المكان التاريخى، وتتسابق شركات السياحة العالمية على دفع مبالغ ضخمة لإقامة مثل هذه المناسبات، ونحن لن نسمح لأحد أن يشوه تاريخنا الذى ندرك أهميته نحن كأثريين أكثر من أى مواطن آخر.
loading...

ترشيحاتنا

كارثة.. معلم يجبر طلابه على غسل سيارته خلال اليوم الدراسي

تحليل الجبنة بمدينة الأزهر بعد شكوى من احتوائها على زيوت مهدرجة

جمهور صبايا: بنخاف من ريهام سعيد.. والإعلامية ترد: كلكم فوق راسي

روجينا تكشف عن موعد حفل زفاف شيماء سيف

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

اتحاد الكرة يوجه صدمة مفزعة للجمهور المصري بشأن أجيري

إنقاذ مستخلص جمركي حاول الانتحار من أعلى مبنى جمارك بورسعيد

يسرا وفنانون آخرون يشاركون فى حفل عشاء بمعبد فيله بأسوان.. صور

ضبط 520 مخالفة مرورية متنوعة فى كمائن ليلية بأسوان.. صور

5 قضايا تعرقل تطبيع العلاقات الأمريكية التركية.. روسيا وسوريا أبرزها.. واحتجاز مصرفي تركي بواشنطن بتهمة مساعدة إيران

محلل سياسي يكشف مؤامرة قطر تجاه السعودية بسبب جمال خاشقجي

معلومات جديدة عن المرأة الغامضة فى قضية اختفاء جمال خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

فيديو

الزراعة: لن يتم تطبيق قانون نقل الدواجن قبل اتخاذ إجراءات مهمة.. فيديو
الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح
برنامج بر الأمان يساهم في علاج 40 مصابا بمشكلات الإبصار
توفيق عكاشة يكشف أسوأ قرار تم اتخاذه فى عهد مبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟