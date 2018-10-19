إلى كل اللى بيحبونى لـ إليسا تتخطى 17 مليون مشاهدة

تخطى فيديو كليب الفنانة إليسا "إلى كل اللى بيحبونى" 17 مليون مشاهدة منذ طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وقد كشفت إليسا خلاله إصابتها بمرض السرطان.



وقد وصلت الفنانة إليسا مطار القاهرة يوم الأربعاء بصحبة مدير أعمالها أمين ابى ياغى، وكان فى استقبالهما منظم الحفلات وليد منصور.



وتحيى النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا بإحدى الجامعات بالمنصورة يوم 19 أكتوبر، ويعد الحفل الأول فى مصر بعد طرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى"، الذى كشفت خلاله إصابتها بمرض السرطان.



ومن المقرر أن تقدم إليسا مجموعة من أغانى ألبومها الجديد، وأغانى أخرى يعشقها الجمهور.