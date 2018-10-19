مش من زمان سيرة ذاتية مغناة بمهرجان المسرح الأوروبى فى لبنان

يشهد مهرجان المسرح الأوروبي في لبنان بدورته الأولى عرض المسرحية اللبنانية "مش من زمان" وهى سيرة ذاتية مغناة عن الفنانة اللبنانية نضال الأشقر، وهو من تأليفها وإخراجها وتعرف يوم 19 و 20 أكتوبر الجاري بمسرح المدينة.



المسرحية من غناء خالد العبد الله، بمشاركة محمد عقيل، نبيل الأحمر وإبراهيم عقيل وتروي هذه المسرحية قصص شخصيات سكنت طفولة نضال الأشقر في القرية التي نشأت بها.



ويشهد المهرجان عرض مسرحية "البحر يموت أيضا" وهو عمل إسباني عن الإسباني فيديريكو جارسيا لوركا ويشارك فيها من لبنان المخرج أنطوان أشقر و روى حسامي.



بينما تعرض أيضا المسرحية الكوميدية "أرليكينو خادم السيدين" للكاتب المسرحي الإيطالي كارلو جولديني واللبناني جو قديح.