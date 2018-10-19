الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح

وجه الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، الفلاحين الذين لم يقوموا بالتسجيل فى منظومة "كارت الفلاح" بضرورة التوجه إلى الجمعيات الزراعية التابعين لها ومعهم البطاقة الشخصية وبطاقة الحيازة، لملء استمارة استخراج الكارت.



وأوضح "عبد الدايم"، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى" أن الجمعيات الزراعية ستقوم بمراجعة بيانات الفلاحين، قبل ضمهم فى المنظومة لاستخراج كارت الفلاح، لافتا إلى أن الفلاح لن يتكلف أى رسوم عند التسجيل.



وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة بعد استخراج كارت الفلاح الوزارة تعطي مهلة 6 أشهر لمن لم يسجلوا بياناتهم حتى يسارعوا لدخول المنظومة والاستفادة منها، مؤكدا أن الفلاح الذي لن يدخل المنظومة لن يستطيع التعامل مع الجمعيات الزراعية ولن يستفيد بمدخلات الإنتاج ولا الدعم الذي تقدمه الدولة للفلاح ولا الاقتراض من البنك الزراعي.



وأضاف أنه سيتم تطبيق منظومة كارت الفلاح فى أكبر 5 محافظات من حيث المساحة الزراعية منها الفيوم والشرقية والغربية والبحيرة.

