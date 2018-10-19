نائب محافظ أسوان يلتقى ممثلى أهالى مدينة أبو سمبل ويستمع إلى مشكلاتهم.. صور

إلتقى اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان خلال زيارته لمدينة أبو سمبل السياحية بأهالى وشباب المدينة فى مؤتمر جماهيرى موسع لمناقشة كافة المشكلات والمطالب التى تؤرق الأهالى للعمل على إيجاد حلول جذرية لها وذلك بحضور سمير حقار رئيس المدينة ومديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والأمنية المختلفة وذلك من أجل تحقيق التواصل والتلاحم مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وإحتياجاتهم لتلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.



وخلال اللقاء الجماهيرى إستمع اللواء سعيد حجازى لكافة المطالب والمشكلات من الأهالى والتى تركزت معظمها فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى والتموين، علاوة على الشباب والرياضة والنقل والأحوال المدنية.



وقد أكد سعيد حجازى أن تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين والعمل على توفير حياة كريمة للمواطن البسيط تأتى فى مقدمة الأجندة التنفيذية للواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والتى يسعى إلى تحقيقها بروح الفريق الواحد من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أنه جاء من على بعد 280 كم ليستمع إلى مشاكل وهموم أبناء أبوسمبل وليس للخطب والكلمات الرنانة من أجل خروج تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلقة بخدمة البسطاء وتحسين مستوى معيشتهم إلى حيز التنفيذ ولاسيما المقيمين فى القرى والمناطق النائية من خلال حلول مبتكرة ومشاركة مجتمعية جادة.



ومن جانبهم طرح ممثلو أهالى أبو سمبل العديد من التحديات والمطالب منها إدخال خدمة الصرف الصحى لعدد 6 قرى، وأيضا توفير وسائل نقل سرفيس بين المدينة والقرى، بجانب الخدمات التموينية، مع الحاجة إلى تعديل قانون البناء الموحد والاتجاه للتوسع الرأسى لحل مشكلة توفير المساكن للأجيال الجديدة، علاوة على مشكلات العجز فى المعلمين والأطباء وتأخر الإسعاف بسبب البيروقراطية فى تحويل الحالات المرضية الملحة ومصابى الحوادث إلى مستشفيات مدينة أسوان.



كما شهد اللقاء الجماهيرى عرض العديد من المقترحات والمبادرات الإيجابية مثل مساهمة أصحاب المشروعات والمستثمرين فى إقامة سوق جملة لطرح الأسماك واللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وأيضا سيتم استثمار جهود شباب القرى فى إنشاء الحدائق وأعمال التطوير وهو الذى يحتاج إلى تكثيف التوعية لمواجهة الإشاعات والدعاوى الهدامة.

