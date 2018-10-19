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إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:22 ص
صدى البلد
ريهام قدري
أمضى الثنائي دوق ودوقة ساسيكس ميجان ماركل والأمير هاري، ثلاثة أيام متتالية في أستراليا لافتتاح مركز للعلوم في حديقة الحيوان.

وقد حرصت ميجان على الظهور بإطلالات عديدة ولكن بعضها أثار الجدل وكانت أول هذه الإطلالات لميجان هي انتعال حذاء من ماركة ROTHYS بقيمة 145 دولارًا أمريكيًا.

وقد أثار الجدل هذه الحذاء حيث صمم الحذاء من عبوات البلاستيك المعاد تدويره حفاظًا على الطبيعة بعد أن اعتادت على الكعب العالي في المناسبات الرسمية.


وبعد حذائها المسطح المصنوع من العبوات البلاستيكية التي أعيد تدويرها، ظهرت دوقة سوسكس واضعةً سلسلة فيه حبات من المكرونة حول عنقها.

يشار إلى أن هذا العقد من تصميم Gavin وفق الصحفي روبان سميث الذي أعلن عن ذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر.

الجدير ذكره، أن مواقع الأخبار العالمية ضجت منذ أيام بخبر مفاده أن ميجان ماركل حامل ومن المتوقع أن تلد طفلها الأول من زوجها الأمير هاري في الربيع المقبل.
إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور
إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور
إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور
إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور
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