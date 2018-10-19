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فن

أميرة بهي الدين: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:58 ص
صدى البلد
شيري نبيل
قالت الكاتبة والإعلامية أميرة بهي الدين إن تجربتها كمذيعة من خلال برنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا " كانت من أهم التجارب في حياتها العملية.

وأضافت خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: البرنامج كان يركز علي مهام وموضوعات هامة تهم المواطن المصري، فسعدت بهذه التجربة والتي أعتبرها من أهم البرامج الاجتماعية.

كانت مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، استضافت الكاتبة أميرة بهى الدين، لتوقيع خماسيتها الأدبية.
أميرة بهي الدين: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية.. صور
أميرة بهي الدين: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية.. صور
أميرة بهي الدين: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية.. صور
أميرة بهي الدين: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية.. صور
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