محلل سياسي يكشف مؤامرة قطر تجاه السعودية بسبب جمال خاشقجي

قال خالد المجراشي، المحلل السياسي، إن المواطن المصري أثبت دعمه للمملكة العربية السعودية في الأزمة المفتعلة بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، متابعًا: "وجدنا كل شيء معدا مسبقًا من قبل قطر وتركيا والإخوان ووكالات استخبارات دولية".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، عبر فضائية "ltc": "وجدنا آلة إعلامية تأمل في زعزعة الاستقرار السعودية في الداخل والخارج"، لافتًا إلى أن المملكة دولة عظمى وتعاملت بمنطق الدول الكبرى، نافيًا مزاعم الإعلام الغربي بأن خاشقجي قد يكون اغتيل، وأن فتح السفارة وسكن السفير للأمن التركي يؤكد شفافية المملكة في التعامل مع الواقعة.



وأشار إلى أن الحقائق ستظهر خلال أسبوع، ومن تجاوز في حق المملكة سيحاسب، متابعًا: "الإعلام التركي والقطري كشف عن وجهه الحقيقي والمهني". وطالب "المجراشي" من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب باتخاذ إجراءات صارمة تجاه قنوات الجزيرة وإعلام قطر، موضحًا "هجماتها تجاه الدول تؤذي الشعوب قبل الحكام".