اتحاد الكرة يوجه صدمة مفزعة للجمهور المصري بشأن أجيري

كشف كرم كردي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة وجود خطة بديلة للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر حال صدور حكم قضائي ضده.



وقال كردي خلال تصريحاته مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج " الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، إنه مستبعد تماما إدانة أجيري في التهم الموجهة إليه بتقاضي رشاوي وعمولات عندما كان في الإدارة الفنية لمنتخب المكسيك.



وتابع: "لم نضع خطة بديلة حال رحيل أجيري منذ بداية تواجده مع المنتخب الوطني، وذلك لأن الاتحاد المصري لكرة القدم درس عقد المكسيكي أكثر من مرة وأكد العديد من المحامين الإسبان والمصريين عدم إدانة المدير الفني ولكن نحن في انتظار الحكم القضائي".



وأشار كردي إلى أنه من الممكن أن يكون المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عنده خطة بديلة حال رحيل أجيري، ولكن لم يخطر بها أحدا.