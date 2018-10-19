ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مستقبل وطن الجيزة يعلن تدشين قوافل طبية لعلاج المواطنين.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:14 ص
قوافل مستقبل وطن
قوافل مستقبل وطن بالجيزة
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة، عن إطلاق فعالية مركزية كبرى تجوب المحافظة، اليوم الجمعة، بهدف الخدمة الفعالة للمواطنين عن طريق تسيير قوافل طبية للكشف والعلاج بالمجان تحت رعاية النائب المهندس علاء والى أمين المحافظة وأمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي قبطان أحمد مرعى، بجانب أمين التقييم والمتابعة دكتورة خديجة عبد الحكيم.

وأوضح القبطان أحمد مرعي في بيان له، أن بداية الانطلاق ستتم بالتنظيم مع أمناء المراكز والأقسام الدكتور محمود الخطيب أمين مركز منشأة القناطر، أسامة الاشمونى أمين قسم الوراق، محمد مختار أمين قسم ٦ أكتوبر، فضلا عن منشأة القناطر الوحدة الصحية بالمدينة بجوار المخبز الأول، الوراق الوحدة الصحية بعزبة المفتى- ٦ أكتوبر - وحدة طب الأسرة الحى السادس - المجاورة الخامسة.

وأضاف أن القوافل ستبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرا بعد صلاة الجمعة وحتى الساعة السادسة مساءا، داعيا المواطنين إلى المشاركة في القوافل والاستفادة من الخدمات المقدمة.
مستقبل وطن الجيزة يعلن تدشين قوافل طبية لعلاج المواطنين.. صور
مستقبل وطن الجيزة يعلن تدشين قوافل طبية لعلاج المواطنين.. صور
مستقبل وطن الجيزة يعلن تدشين قوافل طبية لعلاج المواطنين.. صور
loading...

ترشيحاتنا

مصرع 6 أشخاص في تصادم ملاكي وسيارة نقل جنوب بورسعيد

كارثة.. معلم يجبر طلابه على غسل سيارته خلال اليوم الدراسي

وشاح من تصميم دار فندي يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

ضغوط على القاهرة السينمائي لإلغاء تكريم ليلوش.. وصدى البلد يكشف علاقته بحفظى.. خلافات فى الاستشارية العليا وبيان صحفي خلال ساعات

حكاية نائب رئيس مدينة كفر الشيخ مودّع الحياة بعد مباراة تنس طاولة..صور

إليسا في ورطة بعد عودة نجوى كرم إلى روتانا

إعلامية تجري لقاءات حصرية مع مسئولي صفقة القطارات الروسية لمصر..صور

توفيق عكاشة يكشف لأول مرة أسرار مكالمته مع الشيخ علي جمعة.. فيديو

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم طريق بورسعيد الاسماعيلية

شاهد.. عالم مصرى يصمم ربوت للسير على سطح القمر وإلتقاط الصور

تحليل الجبنة بمدينة الأزهر بعد شكوى من احتوائها على زيوت مهدرجة

والدة الطفلة المعجزة تكشف كواليس حمل ابنتها الرضيعة في جنين..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

فيديو

الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح
برنامج بر الأمان يساهم في علاج 40 مصابا بمشكلات الإبصار
توفيق عكاشة يكشف أسوأ قرار تم اتخاذه فى عهد مبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو
توفيق عكاشة يكشف لأول مرة أسرار مكالمته مع الشيخ علي جمعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟