مستقبل وطن الجيزة يعلن تدشين قوافل طبية لعلاج المواطنين.. صور

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة، عن إطلاق فعالية مركزية كبرى تجوب المحافظة، اليوم الجمعة، بهدف الخدمة الفعالة للمواطنين عن طريق تسيير قوافل طبية للكشف والعلاج بالمجان تحت رعاية النائب المهندس علاء والى أمين المحافظة وأمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي قبطان أحمد مرعى، بجانب أمين التقييم والمتابعة دكتورة خديجة عبد الحكيم.



وأوضح القبطان أحمد مرعي في بيان له، أن بداية الانطلاق ستتم بالتنظيم مع أمناء المراكز والأقسام الدكتور محمود الخطيب أمين مركز منشأة القناطر، أسامة الاشمونى أمين قسم الوراق، محمد مختار أمين قسم ٦ أكتوبر، فضلا عن منشأة القناطر الوحدة الصحية بالمدينة بجوار المخبز الأول، الوراق الوحدة الصحية بعزبة المفتى- ٦ أكتوبر - وحدة طب الأسرة الحى السادس - المجاورة الخامسة.



وأضاف أن القوافل ستبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرا بعد صلاة الجمعة وحتى الساعة السادسة مساءا، داعيا المواطنين إلى المشاركة في القوافل والاستفادة من الخدمات المقدمة.