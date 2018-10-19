الزراعة: لن يتم تطبيق قانون نقل الدواجن قبل اتخاذ إجراءات مهمة.. فيديو

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قانون تنظيم نقل الدواجن بين المحافظات صدر عام 2009 وطبق لمدة سنتين وتوقف بعد ذلك، لافتا إلى أن وزارة الزراعة نبهت المعنيين بالأمر أنه سيتم إعادة تطبيق القانون مرة أخرى.



وأكد "عبد الدايم"، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أنه لن يتم تطبيق القانون قبل التأكد من أن كافة عناصر منظومة -"المنتج والتاجر والمستهلك"- نقل الدواجن لا يصيبهم ضررا من تطبيق القانون.



وأوضح "عبد الدايم" أن سيتم توفير قروض لتجار الدواجن حتى يتمكنوا من تحويل محلاتهم إلى محلات جاهزة لإستقبال وبيع الدواجن المجمدة والمبردة.