ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الزراعة: لن يتم تطبيق قانون نقل الدواجن قبل اتخاذ إجراءات مهمة.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:38 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قانون تنظيم نقل الدواجن بين المحافظات صدر عام 2009 وطبق لمدة سنتين وتوقف بعد ذلك، لافتا إلى أن وزارة الزراعة نبهت المعنيين بالأمر أنه سيتم إعادة تطبيق القانون مرة أخرى.

وأكد "عبد الدايم"، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أنه لن يتم تطبيق القانون قبل التأكد من أن كافة عناصر منظومة -"المنتج والتاجر والمستهلك"- نقل الدواجن لا يصيبهم ضررا من تطبيق القانون.

وأوضح "عبد الدايم" أن سيتم توفير قروض لتجار الدواجن حتى يتمكنوا من تحويل محلاتهم إلى محلات جاهزة لإستقبال وبيع الدواجن المجمدة والمبردة.
loading...

ترشيحاتنا

حكاية نائب رئيس مدينة كفر الشيخ مودّع الحياة بعد مباراة تنس طاولة..صور

الزراعة تكشف السبب الرئيسي فى تدمير صناعة الدواجن.. فيديو

بكري يروي تفاصيل اختلاس مليار دولار من شركة بترول وتهريبها لقطر

تمارين الضغط تنقذ رئيس وزراء إثيوبيا من الاغتيال على يد الجيش .. فيديو

معية الله عز وجل وأثرها في تحقيق الأمن النفسي.. موضوع خطبة الجمعة

غموض حول مقتل سائح في جزيرة الرعب التايلاندية

أمير عزمي مجاهد يتراجع في قرار رحيله عن الزمالك

حقوق عين شمس ترد على واقعة رقص الطلاب داخل المدرج .. فيديو

نقل رئيس مجلس الدولة السابق للعناية المركزة

جماهير عمرو دياب يرددون انت مغرور في حفله الجديد.. فيديو

الجزائر تقرر منع ارتداء النقاب

ماكرون عن الأوضاع بالسعودية: ليس لي التعليق على ما يجري بأي بلد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

فيديو

الزراعة: لن يتم تطبيق قانون نقل الدواجن قبل اتخاذ إجراءات مهمة.. فيديو
الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح
برنامج بر الأمان يساهم في علاج 40 مصابا بمشكلات الإبصار
توفيق عكاشة يكشف أسوأ قرار تم اتخاذه فى عهد مبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟