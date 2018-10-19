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مستشار النواب الليبي السابق يشيد بمحادثات القاهرة بشأن توحيد الجيش

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
كريم الخطيب
قال أحمد الحضيري المُستشار السابق لمجلس النواب الليبي، إنَّ الأمور في المُحادثات التي تتم في العاصمة المصرية بشأن تَوحيد الجيش الليبي أكثر نضجًا من السابق، وكل المُؤشرات العامة تَدل على ذلك.

وأضاف «الحضيري»، خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، أنَّ الخلافات التي تمت في أحداث ما بعد عيد الأضحى والخلافات التي تَمت داخل العاصمة كانت عامل ضغط كبيرا للغاية على كل الأطراف من أجل إيجاد حلول حقيقية لِدمج المؤسسة العسكرية والوصول بها إلى قيادة مُوحدة بعيدة عن كل التشرذي السابق الذي حدث فيما مضى.

وأوضح «الحضيري»: «لا أعتقد أن هناك معوقات حقيقية هذه المرة في المحادثات بِالمقارنة مع كل اللقاءات السابقة، والأجواء أكثر تفاؤلًا وبالإمكان الوصول إلى اتفاق كبير للغاية ما بين قيادة الجيش في المنطقة الغربية والجنوبية».

واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات العسكريين الليبيين، لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبى.
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