روجينا تكشف عن موعد حفل زفاف شيماء سيف

كشفت الفنانة روجينا عن موعد حفل زفاف الفنانة شيماء سيف وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ", حيث نشرت صورة تجمعهما, ووجهت لها رسالة.



وقالت روجينا: إن شاء الله بكره هتكونى أحلى عروسة من أول ماعرفتك وأنا حبك اتزرع فى قلبى ودا من عند ربنا وكنت دايما أقوالك يارب أشوفك بالفستان الابيض وعشان دا حلمى وأمنياتى لكى حصلت قصة الحب على ايدى وأول مادق قلبك سألتينى تعملى ايه.



وأضافت: "فاكرة قولتلك ايه قولتلك بتسألينى انا أسالى ربنا وربنا يسر وجعل فيه الخير ووش السعد ربنا يجعله زوج العمر ومنه الذرية الصالحة ويتمم لكم بالخير ربنا يسعدك وبكره تبقى أحلى ليالى العمر أنا أسعد واحدة فى الدنيا مانا حماة العروسة وحماة العريس ربنا يسعدكم انتوا الاتنين الطيبون للطيبات".