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فن

كريم عبد العزيز يؤجل الرجل المستحيل والفارس بسبب الزيبق

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:57 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
أجل النجم كريم عبد العزيز، تصوير فيلمى "الفارس" و"الرجل المستحيل" إلى العام المقبل.

جاء قرار كريم بعد الإعلان عن عودته لتصوير الجزء الثانى من مسلسل "الزيبق"، وفى نفس الوقت انشغاله بتصوير مشاهد فيلمه الجديد "نادى الرجال السرى" الذى يعيده إلى السينما بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمه فيلم "الفيل الأزرق".

وكان كريم انتهى من تصوير 50% من أحداث "نادى الرجال السرى" على أن يبدأ بعدها فى تصوير الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق" ليتفرغ بعدها لتصوير الجزء الثانى من "الزيبق".

فيلم "نادى الرجال السرى" تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، وبطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى ونسرين طافش، وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف.
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