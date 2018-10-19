فريق عمل فيلم "استدعاء وبي عمرو" يحتفل بعيد ميلادها .. صور

شاركت الفنانة حورية فرغلي جمهورها بنشر مجموعة من الصور أثناء الاحتفال بعيد ميلادها في كواليس فيلم " استدعاء ولي عمرو " عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".





وعلقت حورية على الصور، قائلة: "أحلى مفاجأة عيد ميلادي مع أسرة فيلمي "استدعاء ولي عمرو" المخرج علي رجب، والسيناريست محمد سمير مبروك، والمنتج وائل عامر".



