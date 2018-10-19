فريق عمل فيلم "استدعاء وبي عمرو" يحتفل بعيد ميلادها .. صور

شاركت الفنانة حورية فرغلي جمهورها بنشر مجموعة من الصور أثناء الاحتفال بعيد ميلادها في كواليس فيلم " استدعاء ولي عمرو " عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".
وعلقت حورية على الصور، قائلة: "أحلى مفاجأة عيد ميلادي مع أسرة فيلمي "استدعاء ولي عمرو" المخرج علي رجب، والسيناريست محمد سمير مبروك، والمنتج وائل عامر".
جدير بالذكر أن حورية عرض لها مؤخرا فيلم "طلق صناعي"، وشاركها بطولته ماجد الكدواني، ونخبة من الفنانيين والنجوم من بينهم بيومي فؤاد، سيد رجب، مصطفى خاطر، مي كساب، وإخراج خالد دياب.