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عارض أزياء أصبح مليارديرا من إنتاج سمك السلمون.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:27 ص
صدى البلد
ريهام قدري
أعطت مجلة فوربس عارض أزياء شابا لقب أصغر ملياردير في العالم، حيث تقدر ثروته بنحو 2.435 مليار جنيه إسترليني.

وقد أعطى عارض الأزياء غوستاف ماغنر ويتزوي ابن الـ 25 سنة، من النرويج متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمحة عن حياته الفاخرة وكيف يعيشها بترف، حيث يوثق حياته الفخمة عبر حسابه على الإنستغرام الذي يضم أكثر من 80 ألف متابع.

وينحدر غوستاف من جزيرة فرويا خارج تروندهايمن النروجية، ويتعامل مع إحدى أهم وكالات عرض الأزياء الرائدة في بلاده.

ووفقًا لما ذكرته فوربس، فإن غوستاف ورث ثروته من والده وتحديدًا ما يقرب نصف مزرعة صيد هي واحدة من أكبر منتجي سمك السلمون في العالم وتأسست في عام 1991 ، واستلمها في العام 2013.
عارض أزياء أصبح مليارديرا من إنتاج سمك السلمون.. صور
عارض أزياء أصبح مليارديرا من إنتاج سمك السلمون.. صور
عارض أزياء أصبح مليارديرا من إنتاج سمك السلمون.. صور
عارض أزياء أصبح مليارديرا من إنتاج سمك السلمون.. صور
عارض أزياء أصبح مليارديرا من إنتاج سمك السلمون.. صور
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