ضبط 520 مخالفة مرورية متنوعة فى كمائن ليلية بأسوان.. صور

قامت الأجهزة الأمنبة بمديرية أمن أسوان بتنفيذ حملة مرورية تحت إشراف اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.



وقد أسفرت الحملة عن ضبط 520 مخالفة مرورية متنوعة شملت في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان، مما أسفر الفحص عن ضبط عدد( 3) حالات إيجابية لتعاطى مخدر ( حشيش وبانجو وأفيون وأقراص ).



كما تم ضبط 4 مركبة توك توك و 2 دراجة نارية وسيارة بدون ترخيص،إلى جانب تحرير 96 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 65 مخالفة، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 69 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 190 مخالفة متنوعة.