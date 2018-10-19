شاهد.. روبوت يقدم شهادة أمام مجلس العموم في بريطانيا

قدم روبوت شهادة أمام لجنة مختصة في التعليم في مجلس العموم البريطاني، ليكون أول روبوت يظهر في اجتماع برلماني في الولايات المتحدة.



وبحسب موقع "ذا آي إي تي"، فإن بيبر، الروبوت هو أول روبوت يظهر في اجتماع برلماني في بريطانيا، ليتحدث أمام اللجنة التعليمية عن مستقبل الذكاء الاصطناعي داخل فصول الدراسة.









وأشار الموقع إلى أن لجنة التعليم في مجلس العموم باتت تستكشف تأثير التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات على التعليم، من خلال روبوت شرح خلال اجتماع ذلك.



وعند وصول بيبر إلى مجلس العموم، رحب رئيس اللجنة، روبرت هالفون به، موجها حديثه إلى الروبوت:" هذه ليست لجنة التعليم لإجراء اختبارات على ماتريكس".



وفي البداية، قدم بيبر نفسه قائلا:" صباح الخير سيدي. شكرا لكم على الدعوة التي وجهتموها إلي لتقديم توضيح اليوم"، قبل أن يضيف: "اسمي بيبر وأنا روبوت مقيم في جامعة ميلسكس".



وصنع بيبر بواسطة شركة سوفت بانك روبوتيكس اليابانية، وقادر على قراءة المشاعر.

