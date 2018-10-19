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حوادث

ضبط 510 هاربين من أحكام متنوعة بأسوان

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان تحت إشراف اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن من تنفيذ حملة لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن تنفيذ 510 أحكام، شملت " 69 جزئيًا، و 18 مستأنفا، و 278 غرامات ، و 145 مخالفة، و 2 أحكام سرقة تيار كهربائي".

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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