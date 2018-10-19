منظم ملتقى سانت كاترين للسلام: الفكرة بدأت باحتفالية القديسة.. فيديو وصور

قال الدكتور عاطف عبداللطيف أحد منظمي ملتقي سانت كاترين للسلام العالمي، إن الدولة تهتم بسيناء وتنميتها لتحصل علي نصيبها العادل من السياحة العالمية.



وأضاف عبداللطيف لـ"صدي البلد" أن فكرة الملتقي بدأت بعدد قليل علي مستوي دير سانت كاترين بإقامة احتفالية في عيد القديسة كاترين فقط بشهر ديسمبر، لتكبر الفكرة وتتحول إلى رسالة عالمية وتدخلت الدولة لدعمها بشكل قوي علي مدار الاربع سنوات الماضية لتكون رسالة للرد علي مروجي الصور المغلوطة عن أمن سيناء.



وأشار إلى أن سانت كاترين مدينة هامة للعالم أجمع حيث تتفرد بميزة لكونها الجبل الوحيد الذي ناجى فيه النبي موسي الله، مؤكدا ان الدولة عازمة على تنشيط السياحة بالمنطقة وايصال رسالة للعالم عبر التواجد الاعلامي والضيوف المشاركين بالملتقي من وزراء وسفراء واعلاميين وصحفيين وفنانين.



وتابع عبد اللطيف أن الشائعات الاعلامية التي يطلقها البعض بأن سيناء غير أمنة مغلوط والصورة الحقيقية أظهرها ملتقي سانت كاترين عبر التواجد والزيارات واجواء الاحتفالات جميعها رسائل هامة جدا تتزامن مع زيارة الرئيس السيسي الي روسيا.



وأعلن عاطف عبد اللطيف عن قرب عودة رحلات السياحة الروسية لسيناء، متوقعا أن يشهد شتاء 2018 نشاط كبير ليلامس أو يتخطي الارقام السياحية في 2010 وأن 2019 سيكون العام الذهبي.



ولفت الي تواجد مصر القوي علي خريطة الاستثمار والسياحة العالمية وهناك أفاق كبيرة للتنمية، لافتا إلى اننا تعلمنا درس كبير من أزمة حظر الطيران واصبحنا لانعتمد علي السياحة الترفيهية والشاطئية بل انفتحنا نحو الثقافية والعلاجية.



وحول معاناة القطاع الفندقي طالب بتطوير الخدمات المقدمة والبنية بشكل مستمر وتفعيل مبادرة البنك المركزي، لافتا إلى أنه حال دعم الدولة نستطيع أن نحقق دخل بالمليارات يعود علي الاقتصاد المصري.



وأوضح أن الموقع الالكتروني لمصر المقرر اطلاقة للترويج السياحي يجب أن يكون لديه القدرة علي المنافسة العالمية للوصول الي القمة عبر حوافز تجذب السائحين.



وعن ملف دعم الطيران العارض قال: "يجب الوفاء بالوعود والاتفاقيات السابقة والانتهاء منها علي أن ننظر وندرس الدعم المقبل بالشكل الذي يناسب الدولة".