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محافظات

محافظ الغربية يتفقد خيام الليلة الختامية بمولد السيد البدوي.. فيديو وصور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:50 ص
صدى البلد
احمد علي
شهدت احتفالية الليلة الختامية لمولد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء الخميس جولة تفقدية أجراها اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية لتفقد أوضاع سير العمل بالخيام المديريات بمحيط ساحة المسجد الأحمدي.

وجاء ذلك عقب عودة محافظ الغربية من اجتماع المحافظين بالقاهرة ومشاركة مشايخ وأئمة الأوقاف في رحاب احتفالية بمولد شيخ العرب.

كما أعطي محافظ الغربية توجيهاته لكافة القيادات التنفيذية والأمنية بضرورة الترحيب بزوار مولد السيد البدوي من المريدين والمتصوفين.

كما أعطى محافظ الغربية توجيهاته إلى الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري بالغربية بضرورة فتح أبواب المجازر لذبح ذبائح النذور الخاصة بمريدين وزوار شيخ العرب حفاظا علي صالح المواطنين.
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