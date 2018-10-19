في ذكرى الاحتفال بالمولد الإبراهيمي.. تعرف على نشأة وكرامات قطب الأقطاب.. مدينة دسوق تتزين لاستقبال نصف مليون زائر من محافظات الجمهورية.. والأوقاف: خطة دعوية لنشر القيم الأخلاقية ومحاربة الفكر المنحرف

- ولد سيدي إبراهيم الدسوقي 653 هـ وتوفي عن عمر 43 عامًا

- برهان الدين وأبو العينين وقطب الأقطاب وشيخ الإسلام أبرز ألقابه

- هذه قصة تعيين الظاهر بيبرس للقطب الإبراهيمي شيخًا للإسلام في عهده

- نشأ أبو العينين في دسوق وتوفي بها وتحولت زاويته إلى أكبر مساجد المدينة





تشهد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، بدء احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، أحد الأقطاب الصوفية الأربعة، حيث تستقبل المدينة ما يقرب من نصف مليون زائر من المريدين والصوفيين من مختلف محافظات الجمهورية وعواصم البلدان الإسلامية؛ للمشاركة في احتفالات مولد القطب الإبراهيمي.





ولد إبراهيم بن عبد العزيز أبو المجد بمدينة دسوق 653 هـ /1255 م ، وتوفي عام 696 هـ/1296م ، فهو إمام صوفي سني مصري، وآخر أقطاب الولاية الأربعة لدى الصوفية، وإليه تنسب الطريقة الدسوقية، لقب نفسه ب‍‍الدسوقي؛ نسبة إلى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ التي نشأ فيها وعاش بها حتى وفاته.





لقبه أتباعه بالعديد من الألقاب، أشهرها برهان الدين وأبو العينين، برهان الملة والدين، شيخ الإسلام، إمام الدين، قطب الأقطاب، القطب الأمجد، الإمام الأوحد، سيد السادات، رافع المهمات، بحر الورود والبركات، لسان الحضرات، كعبة الحقيقة، سلطان أهل العون والصون، الحسيب، النسيب، الشريف، قاضي العشاق، صاحب السيفين، صاحب الرمحين، عريس المملكة.





ينتهي نسب القطب الإبراهيمي من جهة أبيه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، وجده لأمه هو أبو الفتح الواسطي خليفة الطريقة الرفاعية في مصر، ولذلك كانت له علاقة بالصوفية منذ صغره، كذلك تأثر بأفكار أبو الحسن الشاذلي، وكان على صلة بأحمد البدوي بمدينة طنطا الذي كان معاصرًا له، وكان الدسوقي من القائلين بالحقيقة المحمدية ووحدة الشهود بجانب التصوف العملي الشرعي، حيث تولى منصب شيخ الإسلام في عهد السلطان الظاهر بيبرس البندقداري.





يُنسب لبرهان الدين إبراهيم الدسوقي، العديد من الكرامات الخارقة للعادة؛ لذلك يشكك بها بعض المتصوفين بجانب غير المتصوفين من أهل السنة والجماعة، وقد انتشرت طريقته في مصر والسودان خصوصًا، بجانب بعض الدول الإسلامية والأوروبيّة، وتفرعت من طريقته العديد من الطرق الأخرى، أشهرها: البرهامية، والشهاوية البرهامية، والدسوقية المحمدية في مصر.





يُقام له في مدينة دسوق احتفالان سنويًا، أحدهما في شهر أبريل يُسمى بالمولد الرجبي، والثاني في أكتوبر – الذي نحتفل به اليوم- وهو الاحتفال بمولده الذي يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر؛ حيث يزور مسجده الكائن بقلب المدينة أكثر من نصف مليون زائر في المتوسط خلال أسبوع من داخل مصر وخارجها، حيث تُعد مكانة القطب الدسوقي وطريقته من الأسباب المهمة لتصبح مدينة دسوق عضوة في منظمة العواصم والمدن الإسلامية.





وقد سطع نجمه في العلوم والمعارف وانتشرت طريقته حتى وصل صيته إلى كل أرجاء البلاد، منذ أن ترك الخلوة وتفرغ لتلاميذه، ولما سمع السلطان الظاهر بيبرس البندقداري بعلم الدسوقي وتفقهه وكثرة أتباعه والتفاف الكثيرين حوله، أصدر قرارًا بتعيينه شيخًا للإسلام، فقبل المنصب وقام بمهمته، وكان يهب راتبه من هذه الوظيفة لفقراء المسلمين، كما قرر السلطان بناء زاوية يلتقي فيها الشيخ بمريديه يعلمهم ويفقههم في أصول دينهم، وهي مكان مسجده الحالي، وظل الدسوقي يشغل منصب شيخ الإسلام حتى توفي السلطان بيبرس، ثم اعتذر عنه ليتفرغ لتلاميذه ومريديه.





تقول الروايات الصوفية، إن الدسوقي لما شعر بدنو أجله، أرسل نقيبه إلى أخيه "أبى العمران شرف الدين موسى" الذي كان يقطن جامع الفيلة بالقاهرة، فأمره أن يبلغه السلام، ويسأله أن يطهر باطنه قبل ظاهره، وذهب النقيب إلى موسى شقيق الدسوقي، ودخل عليه المسجد وهو يقرأ على طلابه كتاب الطهارة. فأخبره النقيب برسالة أخيه، فلما سمعها، طوى الكتاب وسافر إلى دسوق، فلما وصل وجد أخيه تُوفي وهو ساجد، وكان ذلك عام 696 هـ/1296 م على أرجح الأقوال، أي توفي وله من العمر 43 عامًا.





وقد دُفن الدسوقي بمدينة دسوق محل مولده، والتي لم يغادرها في حياته إلا مراتٍ معدودة، وأقام أهل المدينة بعد ذلك على ضريحه زاوية صغيرة، وتوسعت شيئًا فشيئًا فتحولت الزاوية إلى مسجد من أكبر مساجد مصر، والذي يُعرف حاليًا بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي أو اختصارًا المسجد الإبراهيمي.





من جانبها، استعدت مديرية أوقاف كفر الشيخ لمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، من خلال إعداد خطة دعوية مكثفة بداية من اليوم الجمعة ولحين الانتهاء من الاحتفال يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أكتوبر الجاري، ويحاضر نخبة من علماء وزارة الأوقاف من الأئمة وقيادات الدعوة بالمديرية حول أهمية نشر القيم الأخلاقية محاربة الفكر المتشدد المنحرف.



