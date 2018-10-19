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أخبار العالم

ماكرون عن الأوضاع بالسعودية: ليس لي التعليق على ما يجري بأي بلد

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:57 ص
صدى البلد
حسن محرم
رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون التعليق على الأوضاع الداخلية في السعودية، بشأن تأثير اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي على السلطة في السعودية.

وأوضح ماكرون:" ليس لي أن أعلق على الأوضاع السياسية الداخلية لأي بلد آخر، ولا الجوانب النفسية أو الأمنية فيها"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكانت فرنسا قد طالبت من السلطات السعودية إجابات مفصلة حول اختفاء خاشقجي، معربة عن ثقتها أن العلاقات بين الحليفين لا تتأثر بهذا الحادث.

واختفى خاشقجي منذ 2 أكتوبر الجاري بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، ولا تزال تحقيقات تجرى بواسطة فريق سعودي تركي بشأنه.
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