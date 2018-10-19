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أخبار البلد

رئيس سياحة النواب: ملتقى سانت كاترين للسلام دعوة سياحية لزيارة مصر.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
محمد الاسكندرانى - ايمن محمد - تصوير صلاح مهدي
قال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان إننا نشارك في ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي "معا نصلي" للعام الرابع علي التوالي لنبث رسالة للعالم بأن مصر أرض السلام وتحتضن جميع الأديان.

وأضاف صدقي لـ"صدي البلد" أن الإنشاد الديني سواء اسلامي أو مسيحي يبرز أهم ما في الوطن ليبرز التسامح وهو خير دليل علي وحدتنا، لافتا إلى أننا أول دولة وقعت معاهدة سلام في العالم .

وتابع رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن السياحة لم تعود بمعدلاتها السابقة ولكن الأحداث والاحتفالات الايجابية علي غرار ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي والزخم الإعلامي المحلي والدولي جميعها أمور داعمة للسياحة .

وأوضح أن إقرار ملتقى سانت كاترين ملتقى للسلام في العالم رسالة قوية جدا لدعوة السائح لزيارة مصر لتتعافي السياحة ولكن هناك بعض العقبات التي يقابلها القطاع نتيجة انحسار الحركة أبرزها تسرب العمالة وإغلاق بعض الفنادق.

ولفت الي ضرورة تفعيل المجلس الاعلى للسياحة وتعاون اللجنة مع جميع الوزارات بالاضافة الي تنشيط انواع جديدة من السياحة مثل "البرندات" .

وأعلن عن تقدمه بمشروع قانون لتنظيم السياحة العلاجية بين القطاع السياحي والطبي لتعيد للسياحة مجدها متوقعا أن تتخطى ارقام عام الذروة السياحية تدريجيا .

وكشف عن طرح مناقشة ملف دعم الطيران يوم 21 أكتوبر في أول انعقاد للجنة السياحة بالبرلمان سيطرح لسماع وجهات النظر من وزاراتي الطيران والسياحة حتي نستطيع البت في الآراء.
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