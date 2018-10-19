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محافظات

رسالة ماجستير تناقش ديناميكية أداء الوثب الطويل.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:20 ص
صدى البلد
محمود زيدان
حصلت الباحثة سميحة نجاح محمد يوسف، على درجة الماجستير من كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، حيث جاءت رسالتها، تحت عنوان "بناء نظام تقويمي باستخدام المنحنى الخصائصي لديناميكية أداء الوثب الطويل".

وضمت لجنة المناقشة العلنية والحكم، كل من، الدكتور طارق عز الدين أحمد، أستاذ مسابقات الميدان والمضمار المتفرغ، وعميد كلية التربية الرياضية الأسبق "مناقشًا ورئيسًا"، والدكتور حسام حسين عبد الحكيم، أستاذ الميكانيكا الحيوية المساعد بقسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة "مناقشًا"، والدكتور وحيد صبحي عبد الغفار، أستاذ الميكانيكا الحيوية المساعد، ورئيس قسم علوم الحركة الرياضية سابقًا بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ "مشرفًا ومناقشًا".

جدير بالذكر أن هذه الرسالة العلمية أشرفت عليها، الدكتورة نجلاء محمد السعودي، المدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.
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