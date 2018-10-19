الأرصاد: الاثنين أمطار غزيرة على كافة الأنحاء وسيول على سلاسل جبال البحر الأحمر

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يعد من أفضل فصول العام، ولكن الفترة الحالية ستشهد نوعا من التقلبات الجوية.



وأضاف عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية له، أن حالة عدم الاستقرار ستبدأ يوم الاثنين - المقبل تتمثل في سقوط أمطار علي أغلب مناطق الجمهورية ستكون شديدة وتصل لحد السيول في جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، موضحًا أن تلك الأمطار ستستمر لمدة 3 أيام.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة ما بين درجتين إلي درجة حتي يوم الأحد، وبعدها تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من الموجة غير المستقرة التي تبدأ الاثنين.