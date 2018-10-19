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حوادث

انتحار سائق توك توك بالبحيرة لرفض والده زواجه

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:38 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أقدم سائق توك توك مقيم بقرية زاوية حمور مركز الدلنجات على الانتحار متناولا الحبة السامة" حبوب تخزين  الغلال "، وذلك لرفض والده زواجه لصغر سنه. 

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى  إخطارا بلاغا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول " طارق.ع.ع " 21 سنة سائق توك توك، مقيم زاوية حمور بدائرة المركز، مصاب بحالة  تسمم فسفورى، وتم تحويله لمركز السموم بمستشفى إيتاى البارود وتوفى فور وصوله.

وبسؤال والده " عبد الكريم.ع " 52 سنة، عامل زراعى، مقيم بذات الناحية، أقر بتناول نجله ثلاثة أقراص حبوب حفظ الغلال، لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب رفضه زواجه لصغر سنه، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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